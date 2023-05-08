مفاجأة غير متوقعة لعصابة نجحت في سرقة 200 حذاءً فاخرا

نجح لصوص في البيرو بعملية سطو كبيرة، على أحد متاجر الأحذية الثمينة، تمكنوا من خلالها من سرقة ما تقارب قيمته 13400 دولار من الأحذية، ليتبين لاحقا أن كل ما تمت سرقته لم يكن قابلا للبيع بأي شكل.

وذكرت وسائل إعلام مختلفة من بينها "بي بي سي" يوم الخميس الماضي أن مجهولين اقتحموا متجر أحذية في مدينة هوانكايو بوسط بيرو وسرقوا 200 حذاءً رياضيا من النوعيات الثمينة ليتفاجؤوا لاحقا بأن كل ما تمت سرقته كان مخصصا للقدم اليمنى.

وذكرت صحيفة "إل كوميرسيو" البيروفية يوم نقلاً عن وسائل إعلام محلية أن السرقة تبلغ قيمتها الإجمالية ما يعادل 13400 دولار من العملة المحلية.

وذكرت "بي بي سي" أن هذه التقديرات جاءت من صاحب متجر الأحذية الذي لم يذكر اسمه.

وذكرت الصحف أن لقطات التقطتها كاميرا المراقبة بالمتجر صورت عملية النهب. وظهر اللصوص وهم يكسرون القفل في محاولتهم الثالثة فجرا صباح يوم الأحد وهم يهربون بصناديق من الأحذية على دراجة ثلاثية العجلات. وشملت عملية السطو أحذية رياضية من ماركات عالمية معروفة.

وقال رئيس الشرطة المحلية إدوان دياز لوسائل الإعلام البيروفية ، "لقد جمعنا الأدلة في مكان الحادث. والشيء غير العادي في هذه السرقة هو أن الأحذية التي سرقت كلها مخصصة للقدم اليمنى فقط".

وأضاف: "من خلال اللقطات وبصمات الأصابع، سنتمكن من تحديد مكان هؤلاء اللصوص".