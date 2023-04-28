سجن ناشطة ألمانية ألصقت نفسها بعمل فني

حُكم على ناشطة مناخية ألصقت نفسها بالغراء بلوحة شهيرة في متحف للفنون في برلين العام الماضي بالسجن أربعة أشهر دون إمكانية إطلاق سراحها بشكل مشروط.

وقضت محكمة محلية في برلين أن الناشطة (24 عاماً) التي تمسكت بالإطار الخشبي للوحة المسماة «الباقي على متن الرحلة إلى مصر»، التي رسمها لوكاس كراناخ الأكبر عام 1504؛ مذنبة بإلحاق أضرار جنائية بالممتلكات. وقالت متحدثة باسم المحكمة إن هذه هي المرة الأولى التي يُحكم فيها على متظاهر مرتبط بجماعة «لاست جنيريشن» بالسجن في برلين لم يتضمن أي فترة إطلاق سراح مشروط.

وقالت القاضية سوزان وورتمان في حكمها، إن أي نوع من الحكم مع وقف التنفيذ غير وارد، لأن المتهمة تصرفت بشكل غير معقول، ومن المرجح أن تستمر في المشاركة في أنشطة مماثلة.