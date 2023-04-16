نجوم بريطانيا الكبار يمتنعون عن الغناء في حفل تتويج الملك

سيكون ليونيل ريتشي، وكايتي بيري، وأندريا بوتشيلي، أبرز المشاركين في الحفل الموسيقي الذي يقام بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، على ما أفادت محطة «بي بي سي»، أمس، ولوحظ كذلك غياب أي نجم بريطاني كبير.

كذلك يضم برنامج الحفل، الذي سيقام بحضور نحو 20 ألف شخص في «قصر وندسور» بضواحي لندن، في اليوم التالي للتتويج، فرقة الفتيان «تايك ذات» من دون مؤسسها روبي ويليامز، وملحن الموسيقى الكلاسيكية آلكسيس فرنش.

وأوضحت «بي بي سي»، التي ستتولى نقل الحفل، أن الحدث «يحتفي بفصل جديد في تاريخ الأمة، من خلال موضوعات الحب والاحترام والتفاؤل، وبالأمم الأربع (التي تتألف منها المملكة المتحدة) وبمجتمعاتها والكومنولث».

وتشارك في الحفل أيضاً جوقة مكوّنة من هواة ينتمون إلى فئات اجتماعية متنوّعة، من بينهم عناصر إنقاذ بحري وسائقو سيارات أجرة وفرق ريغي. وأكد البرنامج المُعلن رفض النجوم البريطانيين الرئيسين المشاركة في الحفل، منهم إلتون جون وأديل وإد شيران وهاري ستايلز.

ولم تحظ احتفالات تتويج تشارلز الثالث، وهي أول حدث من نوعه منذ تتويج إليزابيث عام 1953، إلى الآن بحماسة البريطانيين الذين يشعرون بالقلق من ارتفاع الأسعار. وأظهر استطلاع أجراه معهد «يوغوف» أن نحو ثلثي البريطانيين غير مهتمين، لكنّ 46% أفادوا بأنهم سيحضرون النقل الحيّ، أو يشاركون في بعض حفلات الأحياء وسواها.

وتقام مراسم التتويج في السادس من مايو في «كاتدرائية وستمنستر » في لندن، بمشاركة نحو2000 مدعو، ويتوقع أن يستغرق ساعة، أي أنه سيكون أكثر تواضعاً من مراسم تتويج إليزابيث الثانية، التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، وحضرها 8251 ضيفاً يمثلون129 دولة وإقليمياً.