محمد بن راشد: مسيرتنا في بناء الإنسان مستمرة بلا سقف ولا حدود

تَوّج صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الطالبة ميار محمد رجب عثمان من جمهورية مصر العربية بلقب بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته الـ10.

وتضمن الحفل الختامي للدورة الـ10، الذي جرى، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، تتويج الفائز بلقب «المشرف المتميّز»، والمدرسة الفائزة بلقب «المدرسة المتميّزة»، وبطل فئة الجاليات، وبطل فئة أصحاب الهمم، كما تضمن الحفل تكريم الطلبة الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الدول المشاركة في تصفيات الدورة الـ10 من أكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «(تحدي القراءة العربي) مشروع حضاري راهَنّا فيه على الطلاب.. وعلى العلم والمعرفة.. بهدف بناء جيل واعٍ حضارياً.. متفوق علمياً ومعرفياً».

وأضاف سموّه: «أكثر من 40 مليون طالب وطالبة في الدورة الـ10 أثبتوا أن الإنسان المتعلم هو القوة الحقيقية في عالم يتشكل من جديد.. نبارك لأمتنا هذه الأجيال الواعدة، ومسيرتنا في بناء الإنسان مستمرة بلا سقف ولا حدود».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدت اليوم فعاليات (تحدي القراءة العربي) في موسمه العاشر.. أكبر مسابقة في العالم للقراءة.. شارك فيها أكثر من 40 مليون طالب من 138 ألف مدرسة في 60 دولة حول العالم».

وأضاف: «ألف مبروك للطالبة ميار عثمان من جمهورية مصر العربية فوزها بالمركز الأول في الموسم العاشر.. والطالبة غزل رشاد من فلسطين في المركز الثاني، والطالب ريان الزكري من المملكة العربية السعودية في المركز الثالث».

ونالت الطالبة ميار محمد رجب عثمان بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته الـ10، جائزة بقيمة نصف مليون درهم، بعد تفوقها على أصحاب المراكز الأولى على مستوى الدول المشاركة في المرحلة النهائية التي جرت في دبي، فيما أحرزت الطالبة غزل رشاد عادل تيم من فلسطين المركز الثاني وجائزة بقيمة 100 ألف درهم، أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالب ريان بن أديب علي الزكري من المملكة العربية السعودية، وحصل على مكافأة بقيمة 70 ألف درهم.

حضر حفل تتويج أبطال الدورة الـ10، الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسموّ الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

محمد بن راشد:

• «تحدي القراءة العربي» مشروعٌ حضاريٌ راهَنّا فيه على الطلاب.. وعلى العلم والمعرفة.. بهدف بناء جيل واعٍ حضارياً.. متفوق علمياً ومعرفياً.

• أكثر من 40 مليون طالب وطالبة في الدورة الـ10 أثبتوا أن الإنسان المتعلِّم هو القوة الحقيقية في عالم يتشكل من جديد.

• فخري محمود مياس من الأردن يحرز لقب «المشرف المتميّز».

• مدرسة سيدي عامر من تونس تنال لقب «المدرسة المتميّزة».

• محمود عمران من سورية يحصد المركز الأول في فئة أصحاب الهمم.

• صهيب مجد محمد من نيوزيلندا يحصل على لقب بطل فئة الجاليات.