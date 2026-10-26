دبي ترحب بأبطال الدول المشاركين في التصفيات النهائية لتحدي القراءة العربي 2026

رحبت دبي بأبطال الدول المشاركة في الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي بعد وصولهم إلى دبي، لتمثيل بلدانهم في الحفل الختامي الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي يوم 29 أكتوبر الجاري.

ويجري خلال الحفل الختامي المرتقب، تتويج بطل تحدي القراءة العربي 2026، والفائز بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم، والمدرسة الفائزة بلقب "المدرسة المتميزة"، والمشرف الحاصل على لقب "المشرف المتميز"، كما يتضمن الحفل تكريم بطل الجاليات، وهي الفئة التي تضم الطلبة المشاركين من خارج الدول العربية ومتعلمي اللغة العربية والناطقين بغيرها.

ويجري خلال الحفل الختامي المرتقب، تتويج بطل تحدي القراءة العربي 2026، والفائز بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم، والمدرسة الفائزة بلقب "المدرسة المتميزة"، والمشرف الحاصل على لقب "المشرف المتميز"، كما يتضمن الحفل تكريم بطل الجاليات، وهي الفئة التي تضم الطلبة المشاركين من خارج الدول العربية ومتعلمي اللغة العربية والناطقين بغيرها.

وحظيت وفود الدول المشاركة في الحفل الختامي للدورة العاشرة لدى وصولها إلى مطار دبي، باستقبال حافل نظمه فريق تحدي القراءة العربي، حيث حرص الفريق على توفير جميع أنواع التسهيلات لأعضاء الوفود بما يحقق لهم أقصى درجات الراحة والسكينة، والاستعداد المثالي للحفل الختامي، وتقديم أفضل ما لديهم في سياق تنافسهم على المراكز الأولى في فئات التحدي، كما أعد فريق تحدي القراءة العربي برنامجاً ثرياً للمشاركين في المرحلة النهائية شمل زيارات إلى أبرز معالم وصروح دبي التعليمية والثقافية والترفيهية، والوجهات السياحية الشهيرة على مستوى العالم.