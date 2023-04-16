أوركسترا هامبورغ تقدم «أهم حدث خارج مسقط رأسها»

تعتزم أوكسترا فيلهارموني هامبورغ الألمانية الحكومية تقديم أول عرض لها، بقيادة كنت ناجانو، في قاعة كارنيجي الموسيقية بنيويورك في 22 من أبريل الجاري.

وأعلنت دار أوركسترا فيلهارموني الحكومية أن هذا «هو أهم حدث في تاريخ دار أوركسترا فيلهارموني هامبورغ يقام خارج مسقط رأسها.. إنه أول ظهور في أكثر قاعات الحفلات أسطورية، قاعة كارنيجي في نيويورك».

ومن المقرر أن يقود المايسترو الكبير كنت ناجانو حفلاً موسيقياً سيجمع عازف التشيلو يان فولجر و90 موسيقياً من دار الأوركسترا الحكومية مع 100 مغني كورال تراوح أعمارهم بين 11 و27 عاماً من هامبورغ وألمانيا ونيويورك.

ويتضمن البرنامج أيضاً فكرة الربط بين الموسيقى في ألمانيا وأميركا، من خلال الجمع بين مقطوعة «أغنية المصير» للمؤلف الموسيقي يوهانس برامس، المولود في هامبورغ (1833-1897) للكورال والأوركسترا وأهم ملحن ألماني على مستوى العالم لودفيج فان بيتهوفن (السيمفونية الثامنة) مع مقطوعة «في يوم صاف» لمؤلف موسيقي أميركي معاصر هو شين شيفرد، وهي المقطوعة التي ستقدم لأول مرة في هذا المكان، وتستند إلى ديوان قصائد للشاعرة الغنائية أولا هان.