إنقاذ سنجاب «غير متعاون» وقع في محنة بدورتموند

أعلن رجال إطفاء تمكنهم من تحرير سنجاب «غير متعاون» علق في غطاء بالوعة غرب ألمانيا، في تكرار لحادث مشابه وقع قبل سنوات في المدينة ذاتها. وقالت إدارة الإطفاء في دورتموند إنها تلقت بلاغاً من سيدة تقول إنها لاحظت سنجاباً في محنة عقب مشاهدة رأسه يحدق من بالوعة في الطريق. وأزال رجال الإطفاء غطاء البالوعة بعناية، وحاولوا تحرير السنجاب، لكن اتضح أن الأمر معقد للغاية لأن السنجاب لم يكن متعاوناً». وبعد محاولات تمكن الطاقم من إخراج السنجاب دون أن يصاب بأذى، واختفى فوق شجرة قريبة. ويتمتع إطفائيو دورتموند بخبرة في إنقاذ السناجب العالقة. وفي 2019، لفتت عملية إنقاذ مماثلة انتباهاً دولياً. وقالت إدارة الإطفاء «لا يمكن تحديد ما إذا كان هذا هو السنجاب ذاته الذي أنقذناه من الوضع نفسه قبل أربع سنوات».