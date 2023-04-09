كوكبة من الفنانين العالميين في «برِد أبوظبي»

يزخر «بِرد أبوظبي»، بالتعاون مع «هايبيست»، مهرجان الثقافة المعاصرة، بالمزيد من العروض الفنية التي يحييها كوكبة من النجوم الإقليميين والعالميين، على خشبة مسرح الحفلة الرئيسة، خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الجاري. ويضفي هذا الحدث الذي يمتد على مدار خمسة أيام متواصلة من 26 لغاية 30 أبريل، في جزيرة ياس، ويتضمن عروضاً حيّة واستعراضاً لأحدث الأزياء والموضة والمأكولات والفنون الإبداعية، وتحدّيات كرة السلة، وأكثر من ذلك بكثير.

يشهد مسرح الحفلة الرئيسة في 28 أبريل عرضاً فنياً صاخباً يقدمه 6 «بلاك»، الذي رُشّح ثلاث مرات لجوائز «جرامي» وفي الوقت نفسه، فإن عشاّق الهيب هوب هم على موعد مع الفنان المصري أحمد سانتا، الذي سيعزف مجموعة من المقطوعات من ألبومه الأول «سانتا الجديد».

وسيتصدر مسرح الحفلة الرئيسة في 29 أبريل، الفنان العالمي «بيج شون»، الذي رُشّح خمس مرات لجوائز «جرامي»، والحاصل على سبع «جوائز بي إي تي»، على أن تُختتم مع مغني الراب الصومالي المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. باعتباره من المغنين الرائدين في مفهوم موسيقى الراب العربية، إلى ذلك، يفتتح «الراس»، مغنّي الراب والمنتج الموسيقي اللبناني في 30 أبريل، الحفل الختامي لـمهرجان «برِد أبوظبي». وباعتباره واحداً من أكثر الأسماء شهرة في العالم العربي، أصدر «الراس» أكثر من 200 أغنية فردية بالتعاون، وسيستضيف المسرح أيضاً مغنّي الراب المغربي تاني، أما سينابتيك، مغنّي الراب الفلسطيني الأردني، فسيأسر الجماهير بإيقاعاته الفريدة من نوعها. وستُختتم الليلة بأداء للفنان التونسي بلطي، الذي سيمتع الحاضرين بمجموعة من أشهر إصداراته، بما في ذلك «يا ليلي» و«يا حسرة» و«غريب عليّ».

• عروض حيّة واستعراض لأحدث الأزياء والفنون الإبداعية.