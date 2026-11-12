المؤبد لمغني راب استأجر مسلح لقتل منافسه

أدانت هيئة محلفين، الأربعاء، مغني الراب الأميركي "ييلا بيزي" بتهمة استئجار مسلح أطلق النار على مغني الراب إم أو 3 وأرداه قتيلاً، في هجوم جريء وقع في وضح النهار على أحد الطرق السريعة المزدحمة بمدينة دالاس في عام 2020.

وأدانت هيئة محلفين في مدينة دالاس بالإجماع ييلا بيزي، البالغ من العمر 35 عاماً، واسمه الحقيقي ماركيز كونواي، بتهمة القتل العمد المشدد في قضية مقتل إم أو 3، واسمه الحقيقي ملفين نوبل.

وحكم على كونواي بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.

وفي سبتمبر الماضي، أدانت هيئة محلفين "كيوون وايت" بتهمة القتل العمد المشدد، لقيامه بإطلاق النار على نوبل وقتله، وصدر بحقه أيضاً صحكم بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.

وقال ممثلو الادعاء إن كونواي دفع لوايت مبلغ 40 ألف دولار مقابل تنفيذ عملية القتل.