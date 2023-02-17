وفاة راكيل ولش.. «المرأة بجلد الأرنب»

توفيت أول من أمس، عن 82 عاماً الممثلة الأميركية راكيل ولش، على ما أعلن مدير أعمال الراحلة، التي لمع نجمها في ستينات القرن الـ20 وسبعيناته، واشتهرت بدورها في فيلم «وان مليون ييرز بي سي»، الذي طُبعت صورتها فيه مرتدية ثوب سباحة من جلد الأرنب في ذاكرة هوليوود.

وأوضح في بيان أن ولش «توفيت بسلام في وقت مبكر من صباح اليوم بعد مرض قصير»، من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.

وشاركت ولش خلال مسيرتها في أكثر من 30 فيلماً ونالت عام 1973 جائزة «غولدن غلوب» لأفضل ممثلة. وفي رصيد الراحلة أيضاً أدوار في أكثر من 50 مسلسلاً تلفزيونياً.

وتعود بدايات شهرة هذه الأميركية من أصل بوليفي، واسمها الأصلي راكيل تيخادا، إلى تتويجها ملكة في عدد من مسابقات الجمال وعروض الأزياء، قبل أن تقتحم عالم هوليوود.

وسرعان ما خلفت هذه السمراء ذات الشعر البنيّ مارلين مونرو رمزاً للإغراء، واكتسبت شهرة عالمية بهذه الصفة، مبدّدة الاعتقاد بأن تجسيد الأنوثة حكر على الشقراوات. ولكن كان يحزّ في نفسها كون شهرتها قائمة، خصوصاً على جمالها.

لكنّ شعورها هذا تراجع مع تقدمها في السن.