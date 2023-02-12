مصوّر النجوم: استمتعوا بـ «إكسبوجر» جيداً

وسط حضور لافت، اعتلى المصوّر الأميركي غريغ غورمان، الأكثر شهرةً في مجال تصوير البورتريه، منصّة المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2023». واستهلّ صاحب الصور الشهيرة لآل باتشينو وصوفيا لورين، حواره بعنوان «لستُ أنا المحور»، بتوجيه الشكر للحضور، قائلاً: «أنا سعيد جداً بوجودي في الشارقة.. هذا المهرجان حدث عظيم، لا يتكرر إلا كل سنة، عليكم أن تستمتعوا به جيداً».

وعرض عشرات الصور الإبداعية لفنانين عشقهم الجمهور، مثل: كيرك دوغلاس، وروبرت ريدفورد، ومارلون براندو، وصوفيا لورين، وإليزابيث تايلور، وآل باتشينو، وديان لين، وليوناردو دي كابريو، وشارون ستون، ومايكل جاكسون، وبراد بيت، وروبرت دي نيرو، ومارينا أبراموفيتش، وبالتأكيد صورته الأكثر شهرة للفنان الأميركي آندي وارهول.

واستعاد غورمان ذكريات حياته المهنية التي قضاها متجوّلاً في مختلف الاستوديوهات والمدن والمواقع التي التقط فيها صوره الشهيرة، واختار أن يعرض مجموعة من صوره واستحضار الماضي عبر سرد حيثيات التقاطها بشكل مختصر.

وكانت أولى صوره لعازف الجيتار جيمي هندريكس، كاشفاً عن أنه في عام 1968 استعار إحدى الكاميرات ليصور صديقه المقرب هندريكس وهو يلعب على جيتاره الكهربائي في إحدى حفلاته آنذاك، وعندما خرجت الصورة من معمل التحميض ورآها غورمان اندهش وقرر أن هذه هي حياته التي سيعيشها، بعدها درس فن التصوير بجامعة كانساس في الولايات المتحدة، وانطلقت مسيرته في عوالم العدسات ومعامل التحميض والإضاءات والظلال.

وتُعدّ معظم الصور التي عرضها غورمان وتحدث عنها من محتويات كتابه الذي حمل عنوان «It’s not about me»، وهو كتاب يغطي مسيرة 50 عاماً من حياة مؤلفه المهنية، وكل الصور التي تضمنها الكتاب تنشر لأول مرة، واختارها صاحبها بعناية فائقة، على حد وصفه.

وقال في معرض حديثه عن الكتاب: «حين كان عمري 71 عاماً لم يكنْ لدي الكثير لأفعله، فرجعت لـ50 عاماً من التقاط الصور، وقررت أن أقدمها إلى الجمهور من وجهة نظر مختلفة». وأضاف: «في سبعينات القرن الماضي بدأت أركز على الظلال والمناطق الداكنة، كنت أنزعج حين أشاهد صوري المضاءة بشكل مفرط، وكان عليّ أن أعيد النظر في أشياء كثيرة، وبدأ أسلوبي يتغير».