«ألاسكا».. الأفضل بين الأفلام الناطقة بالألمانية

فاز فيلم «ألاسكا»، من تأليف وإخراج ماكس جليشينسكي، بجائزة «ماكس أوبهيلس» لأفضل فيلم روائي طويل، مساء أول من أمس، في المهرجان الذي يحتفل بالأفلام الناطقة باللغة الألمانية.

ويروي الفيلم قصة شخص منعزل يقضي أياماً في زورق، عابراً البحيرات في ألمانيا الشرقية السابقة، قبل أن يقع في حب امرأة أخرى.

وجرى تقديم الجائزة التي تبلغ قيمتها 36 ألف يورو (39 ألف دولار) أمام الجمهور، بعد توقف دام عامين، بسبب الجائحة. وقدمت الدورة الـ44 للمهرجان ما مجموعه 18 جائزة لصانعي الأفلام الشباب، بقيمة إجمالية قدرها 118 ألفاً و500 يورو. وحصل فيلم «كسر الجليد» للنمساوية كلارا ستيرن، على أكبر عدد من الجوائز: أفضل سيناريو، وأفضل فيلم ذي صلة اجتماعية ولجنة تحكيم الشباب.