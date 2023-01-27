فشل في العثور على أي أثر للممثل البريطاني جوليان ساندز

بعد أسبوعين من عمليات البحث المكثفة، لم تجد السلطات الأميركية أي أثر للممثل البريطاني جوليان ساندز، الذي فُقد في كاليفورنيا، حيث كان يمارس رياضة تسلق الجبال.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سان برناردينو، المكلف عمليات البحث، في بيان، إن «أعمال بحث كثيرة أجريت، براً وجواً، لكن حتى اللحظة، لم نجد أي أثر لساندز يؤشر إلى مكانه الحالي».

وفُقد أثر الممثل، البالغ 65 عاماً، الذي اشتُهر خصوصاً بدوره في فيلمي «روم ويذ إيه فيو» و«وورلوك»، منذ 13 يناير الجاري، في جبل بالدي. وتشكّل المنطقة وجهة مقصودة من عشاق الأنشطة المقامة في الهواء الطلق، لكن سلسلة العواصف التي ضربت كاليفورنيا أخيراً أدت إلى تساقط كميات كبيرة من الثلوج، ما جعلها خطرة. وأعلنت السلطات، الثلاثاء، فقدان متسلق آخر، هو رجل في سن 75 عاماً، بسبب الظروف المناخية.

ويقيم جوليان ساندز المولود في يوركشر بشمال إنجلترا، في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وهو من هواة تسلّق الجبال.