أفيال تايلاندية تستقبل السيّاح الصينيين

أعلن مالك متنزه أفيال في تايلاند إضافة ستة من هذه الحيوانات الضخمة لاستقبال السياح والزوار الصينيين العائدين، مع تقديم أنشطة مثل ركوب الأفيال وعرضها خلال الاستحمام. وقال ويتايا تاويروس، مالك المتنزه، إن مخيم «بانج تشانج كامالا» للأفيال الكائن في جزيرة بوكيت السياحية يضيف أيضاً برامج مثل رعاية الأفيال، وسط زيادة في الحجوزات بعد بداية العام القمري الجديد. وأضاف «مع زيادة عدد السائحين، نحن على استعداد لاستقبالهم بالأفيال التي اشتريناها حديثاً». وأوضح أن المتنزه، الذي أصبح يضم حالياً 25 فيلاً، يمكنه استقبال 300 سائح يومياً، ارتفاعاً من 200. وقال ويتايا إنه واثق بأن المزيد من السائحين سيأتون.