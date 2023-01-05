فلامنكو ولوحات متناغمة في «مول الإمارات»

أعلنت شركة «ماجد الفطيم» أن وجهاتها: «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر مردف»، تضم برنامجاً حافلاً بالترفيه، بالتزامن مع مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ28.

وخلال الفترة من 13 إلى 15 الجاري؛ ستقدم فرقة «بلاك ويدو» القادمة من إيطاليا إلى دبي، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري، على مدى ثلاثة أيام، عرضاً في «مول الإمارات». وتشتهر الفرقة بأداء الاستعراضات بأسلوب مميز يسوده التناغم وحركات الأيدي المنسقة تماماً بناءً على أشكال هندسية، كما ستتاح الفرصة أمام زوار «مول الإمارات» للاستمتاع بعروض الفلامنكو، من تقديم ماريا كروز، التي شاركت في نهائي برنامج المواهب «جوت تالنت» في إسبانيا، مع كايتانو لا أوردين. وسترافق الثنائي مجموعة من الموسيقيين، خلال الفترة من 27 إلى 29 الجاري.

أما في «سيتي سنتر ديرة» فستقدم الفنانة الهندية سمية كامبل عروضاً مباشرة خلال الفترة من السادس إلى الثامن من الشهر الجاري. وضمن فعاليات Tunes DXB ينطلق اليوم عرض خاص للمواهب الإماراتية، ويتواصل 12 يوماً في «سيتي سنتر ديرة».

وبعد الانتشار الجماهيري الذي حققته في مترو أنفاق نيويورك، ستقدم فرقة «W.A.F.F.L.E Crew» الخاصة بأداء رقص الشوارع، عروضاً في «سيتي سنتر مردف» خلال الفترة من السادس إلى 12 الجاري. وحصلت فرقة الرقص المميزة على الباز الذهبي في برنامج المواهب «أميركان جوت تالنت»، إلى جانب فرقة عرض التايكواندو العالمية «World Taekwondo Show»، التي ستقدم أيضاً عروضاً ترفيهية مباشرة بين 13 و15 الجاري.