مساحات واسعة للفرح والطرب في الإمارات خلال «رأس السنة»

تستقبل الإمارات السنة الميلادية الجديدة 2023 بالعديد من الفعاليات الجماهيرية المبهجة التي تجتذب آلاف المشاهدين من المقيمين والسائحين، والتي تتنوّع بين الحفلات الفنية التي سيحييها نجوم الغناء العرب والأجانب، وعروض الألعاب النارية التي يمكن متابعتها في مواقع بالجملة، إضافة إلى كثير من العروض الترويجية الجديدة التي تعد الزوّار بكثير من المفاجآت السعيدة في موسم الأعياد.

وكما في كل عام، لا تقتصر حفلات رأس السنة على دبي وأبوظبي، بل تتوسع إلى مناطق مختلفة من الدولة، وذلك، توسيعاً لرقعة الفرح والحماسة التي تكرّسها أجواء استقبال العام الجديد كل عام، ومن ذلك أمسية مساء غد التي يحيي خلالها المغني الإماراتي عيضة المنهالي، والفنانة اللبنانية ديانا حداد، حفلاً في مدينة ألعاب الهيلي بالعين، تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وسينظم الحفل الخاص برأس السنة الجديدة «ميراج 2023» في رأس الخيمة ليسعد حضوره بباقة من الأنغام لمدة 20 ساعة متواصلة، في الوقت الذي سيشارك كل من النجوم خالد الملا وخالد عبدالرحمن وعلي بن محمد في الحفل الغنائي المشترك، الخاص بمهرجان ليوا الدولي 2023.

واحتفالاً برأس السنة أيضاً، ينظم مدرّج خورفكان ليلة الفن الجميل مع النجم الإماراتي حسين الجسمي والمغنية العراقية أصيل هميم بعد غد، وذلك، بالتزامن مع تقديم لوحة فنية ستشكلها الألعاب النارية، بالتزامن مع اللحظات الأولى لاستقبال العام الجديد ضمن مهرجان «هلا خورفكان».

وأعرب حسين الجسمي، عن لهفته للقاء جمهوره وعشاق فنه مجدداً هذه المرة، على مدرجات مسرح خورفكان، مؤكداً في تصريحات صحافية: «لدي شعور ممزوج بالسعادة والشغف، متطلع وبكل حب ليكون استقبال العام الجديد 2023 مع الجمهور الحبيب في إمارتي الغالية الشارقة، ومدينتي خورفكان، وهي فرصة مثالية لنرسم معاً حدثاً رائعاً يبقى للذكرى على مدرج خورفكان».

كما تحيي المغنية اللبنانية نجوى كرم حفلاً ليلة رأس السنة يرافقها فيه المغني السوري ناصيف زيتون، في «فستيفال أرينا». ويشارك الفنان اللبناني وائل كفوري جمهوره في دبي احتفالات العام الجديد، كذلك الأمر بالنسبة للمغني الشعبي المصري عمر كمال، الذي سيسعد جمهوره بسلسلة من أكثر أغانيه روّاجاً هذا العام، في الوقت الذي تلتقي المغنية المصرية ساندي، بجمهورها لتقدم حفلا يندرج ضمن لقاءات نجوم الغناء والطرب لتوديع العام واستقبال عام جديد مع جمهورهم.

وتشارك المغنية العالمية الأسترالية كايلي مينوغ في احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، إذ ستلتقي جمهورها في فندق «أتلانتس» بدبي. وسيقدم المغني الباكستاني راحت فاتح علي خان خامس حفلاته الكبيرة تحت قبة مسرح «كوكا كولا أرينا» العامر بالفرح في منطقة «سييتي ووك» في دبي مساء اليوم.

وتنضم أوركسترا Perfect Amalgamation لرزنامة اللقاءات الفنية والغنائية المتنوعة لليلة رأس السنة لتقدم عرضها الموسيقي المتنوع على آلات إيقاعية خاصة، وذلك، للمرة الأولى في دبي.

وأكد راحت فاتح في تصريحات بهذه المناسبة، أنه لطالما اعتبر دبي بيته الثاني والخيار الأول للحفلات الموسيقية الحية التي يقدمها، واصفاً جمهور الإمارات بالرائع وأحد أفضل متذوقي الموسيقى حول العالم، معرباً عن حماسته الكبيرة بتقديم حفلة موسيقية جديدة على أرض الإمارات.

راحت فاتح علي خان:

• «اعتبر دبي بيتي الثاني والخيار الأول للحفلات الموسيقية الحية التي أقدمها، فجمهور الإمارات رائع وأحد أفضل متذوقي الموسيقى حول العالم».

12 مغنياً

ينضم عدد من الدول العربية إلى أجواء الفرح باستقبال 2023، بكوكبة من الفعاليات واللقاءات الفنية التي كان أبرزها وللمرة الأولى في العاصمة السعودية الرياض، بقيادة مجموعة من النجوم الفن العرب، خلال موسم الرياض في ليلة رأس السنة، بمشاركة 12 مغنياً: صابر الرباعي، أصالة نصري، نجوى كرم، أنغام، لطيفة، نوال الزغبي، وائل كفوري، عاصي الحلاني، بهاء سلطان، وليد توفيق، نانسي عجرم، إليسا، الذين سيستقبلون العام الجديد من على خشبة مسرح محمد عبده أرينا في «بوليفارد رياض سيتي».

كاظم الساهر وهاني شاكر

تشهد حفلات رأس السنة في لبنان، حضور باقة من نجوم الغناء. وسيحيي المطرب العراقي كاظم الساهر حفلاً في العاصمة بيروت غداً. فيما يحيي المغني المصري هاني شاكر حفلين في لبنان، الأول غداً في بيروت، والثاني بعد غد في مدينة صيدا، كما يشارك كل من عاصي الحلاني وملحم زين في سلسلة حفلات رأس السنة، وينضم إليهما كل من الفنان آدم وناجي الأسطا وأيمن زبيب وجوزيف عطية ومحمد خيري وزياد برجي.