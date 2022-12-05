عيد ميلاد أقدم "بري" على قيد الحياة.. فيديو

تحتفل جزيرة سانت هيلينا الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي بعيد ميلاد أقدم حيوان بري في العالم وهو سلحفاة عملاقة تدعى جوناثان والتي تبلغ 190 عاماً، وذلك كما ذكرت "سي ان ان".

وأضافت الصحيفة أن منزل حاكم جزيرة سانت هيلينا سيفتح أبوابه لمدة ثلاثة أيام للزوار الراغبين في الاحتفال بـ "المعلم التاريخي".

وقالت "سي ان ان" إن جوناثان تم احضارها لجزر سيشل في عام 1882 كهدية للسير ويليام جراي ويلسون - الذي أصبح حاكما فيما بعد، لذا يعتقد أن عمرها 200 عاماً ، وفقا لما قاله رئيس السياحة في سانت هيلينا مات جوشوا.

وبمناسبة عيد ميلاد جوناثان أصدرت السلطات في الجزيرة "سلسلة من الطوابع التذكارية".

يذكر أن "جوناثان" قد حصل على لقب غينيس للأرقام القياسية باعتباره أقدم حيوان بري حي في العالم.

ويعيش الآن إلى جانب ثلاث سلاحف عملاقة أخرى - هم ديفيد وإيما وفريد.

وأفاد طبيب "جوناثان" البيطري أن السلحفاة العملاقة فقد حاستي البصر والشم، إلا أن حاسة السمع لديه تعمل بكفاءة عالية حيث أنه يستجيب جيدا لصوت الطبيب البيطري.