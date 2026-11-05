عبدالله بن زايد يستقبل مستشار الأمن الوطني البريطاني

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مستشار الأمن الوطني البريطاني جوناثان باول.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويحقق الازدهار المستدام لشعبيهما.

كما بحث الجانبان مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، واستعرضا أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي.