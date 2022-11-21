نبيلة عبيد تنفي إصابتها بـ" الفيروس المخلوي": نزلة برد عادية

تسبب اعتذار النجمة نبيلة عبيد عن عدم حضور عزاء صديقها الموسيقار الراحل محمد سلطان بسبب المعاناة من وعكة صحية، في تصدرها ترند الأكثر بحثاً بعد رواج أنباء أكدت إصابة نبيلة بالفيروس التنفسي الجديد المنتشر حالياً في مصر، وتمزج أعراضه ما بين فيروسي كورونا ونزلة البرد الموسمية.

أنباء تعرض نبيلة عبيد لوعكة صحية أعلنتها المطربة نادية مصطفى من أمام قاعة العزاء في الراحل محمد سلطان والذي أقيم مساء أول من أمس السبت، حيث قالت إن الفنانة نبيلة عبيد من أقرب أصدقاء الموسيقار الراحل، وكان يجلس برفقتها فترات طويلة من الوقت، ولكنها لم تتمكن من الحضور بسبب ارتفاع مفاجيء في درجة الحرارة والمعاناة من وعكة صحية.

كلمات نادية مصطفى تم تداولها سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي مع شائعات أكدت أن نبيلة تعاني من " الفيروس المخلوي التنفسي" شديد العدوى الذي يؤثر على الرئتين والقلب ويغلق ممرات التنفس.

وخرجت نبيلة عبيد سريعاً لتوضيح حقيقة مرضها، وقالت إنها تعاني من "نزلة برد" عادية، ولا تحتاج إلا تناول المشروبات الدافئة والخلود للراحة، ولا صحة لما يتم ترويجه عن وضعها الصحي.

وحرص عدد من الفنانين، على حضور عزاء الموسيقار محمد سلطان، الذي أقيم السبت، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وكان من بين الفنانين الذين حضروا العزاء، هاني شاكر ومصطفى كامل ونادية مصطفى ومحمد ثروت وأنوشكا وحلمي عبدالباقي، وطارق النهري والمايسترو سليم سحاب.