محمد بن زايد في اليوم العالمي للمعلمين: شكراً لكل معلم ترك أثراً لا يُنسى في حياتنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية الدور الذي يؤديه المعلمون في بناء الأجيال وصناعة مستقبل الوطن، معرباً عن تقديره وامتنانه لجهودهم ورسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في اليوم العالمي للمعلمين أعبر عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات وأثمن دورهم في تحقيق أهداف رؤية التعليم وارتباطها بالمستقبل الأفضل الذي نريده لشعبنا، وأتمنى لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربويّة النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدراتها متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل".

وتابع سموه قائلا: "وليكن هذا اليوم فرصة لنا جميعاً لنتذكر معلمينا ونعبر عن الوفاء لهم.. شكراً لكل معلم ترك أثراً لا يُنسى في حياتنا."