نهيان بن مبارك: التسامح نهج وطني راسخ في الإمارات وركيزة للتنمية والازدهار

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن التسامح يمثل نهجاً وطنيا راسخا في الإمارات، وقيمة أصيلة في هويتها وموروثها الثقافي والحضاري، وأحد أهم المرتكزات الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن الدولة أرست نموذجاً متفرداً في التعايش، يقوم على احترام الأديان والثقافات، وصون كرامة الإنسان، وتوفير بيئة يعيش فيها الجميع بأمن وطمأنينة، ويعملون معاً بروح من التعاون والانتماء والمسؤولية المشتركة.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، إن هذه المناسبة تذكرنا بأن التسامح ليس مجرد قيمة أخلاقية نبيلة، بل هو أساس لاستقرار المجتمعات، وركيزة لبناء السلام، ومحرك رئيسي للتنمية والازدهار، وجسر للتواصل والتفاهم بين الشعوب والثقافات والحضارات، مؤكدا أن التجربة الإماراتية في التسامح والتعايش تستند إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي بناء الإنسان وتعزيز تلاحم المجتمع وترسيخ قيمه النبيلة اهتماماً بالغاً، ويقود جهوداً متواصلة لجعل الإمارات نموذجاً عالمياً متفردا في التسامح والسلام والتعاون بين الشعوب، موضحا أن صاحب السمو رئيس الدولة يؤكد لنا دائما أن قوة الأوطان لا تقاس فقط بما تحققه من تقدم اقتصادي وعلمي فقط، وإنما أيضاً بما ترسخه من قيم إنسانية نبيلة، وبما توفره لأبنائها والمقيمين على أرضها من فرص للعيش الكريم والمشاركة الإيجابية في بناء المستقبل.

وأضاف الشيخ نهيان بن مبارك أن العالم في ظل ما يشهده من تحديات وتحولات وصراعات، أصبح في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز ثقافة التسامح، وترسيخ الاحترام المتبادل، ونشر قيم التعايش السلمي، والعمل المشترك من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والتعاون، مؤكداً أن التسامح الحقيقي لا يعني مجرد قبول الاختلاف، وإنما احترامه وتقديره، والإيمان بأن التنوع مصدر للثراء والإبداع، وأن لكل إنسان حقاً أصيلاً في الكرامة والاحترام والعيش بسلام، مشيرا إلى أن تجربة الإمارات في التسامح تجاوزت حدودها لتصبح رسالة إنسانية ذات امتداد دولي، من خلال المبادرات والشراكات والحوارات والمؤتمرات التي تدعم التقارب بين الأديان والثقافات، وتعزز القيم الإنسانية، وتدعو إلى مواجهة التعصب والتمييز بالحوار والعمل المشترك، ولعل المهرجان الوطني للتسامح يعد مثالا واضحا لهذه التجربة الفريدة.

وشدد على أن تعزيز التسامح هو مسؤولية الجميع، وتتطلب تضافر جهود الحكومات والمؤسسات التعليمية والدينية والثقافية والإعلامية، إلى جانب الأسرة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن ترسيخ هذه القيم يمثل استثماراً حقيقياً في استقرار المجتمعات وقدرتها على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً، مؤكدا أن وزارة التسامح والتعايش تواصل العمل على تحويل القيم الإنسانية النبيلة إلى ممارسات يومية ومبادرات مؤثرة تصل إلى مختلف فئات المجتمع، وتمنح الأجيال الجديدة فرصاً للتعلم والتفاعل والمشاركة، وتؤكد أن التسامح يبدأ من الأسرة، وينمو في المدرسة، ويتجسد في بيئة العمل والمجتمع، ويمتد أثره إلى العالم بأسره.

ودعا الشيخ نهيان بن مبارك - بمناسبة اليوم العالمي للتسامح - شعوب العالم إلى العمل معاً من أجل نشر ثقافة التسامح وبناء جسور الثقة والتعاون، وترسيخ الإيمان بأن الإنسانية تجمع الجميع مهما اختلفت اللغات والثقافات والمعتقدات.، موضحا أن رسالة الإمارات تقوم على أن التسامح أساس لنماء المجتمعات، والانتماء ركيزة لتعزيز تماسكها وطريق لبناء مستقبل أكثر أمناً وسلاماً وازدهاراً للجميع، وهو ما يجسده شعار المهرجان الوطني للتسامح هذا العام " نماء وانتماء".