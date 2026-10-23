عبدالله بن زايد وأمين عام جامعة الدول العربية يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع نبيل فهمي، أمين عام جامعة الدول العربية، مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.