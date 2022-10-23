إدريس ألبا: أحاسيس البدايات الفنية مازالت تتملكني

قال الممثل إدريس ألبا إنه مازال يراوده إحساس بالمفاجأة، عندما لا يجد نفسه مضطراً للخضوع لتجربة أداء للمشاركة في أفلام.

وأضاف النجم الإنجليزي (50 عاماً): «حتى الآن، إذا ما تلقيت اتصالاً هاتفياً من مخرج ما يريدني أن أعمل معه، مازلت أشعر بالأحاسيس نفسها: هل سيمكنني الحصول على هذا العمل؟ هل يمكنني إنجازه؟»، بحسب موقع كونتاكت ميوزيك. وبدأ الممثل الذي قام ببطولة فيلم «الوحش» مسيرته بالعمل في إعلان، ولكنه أدى بطولة أكثر من 50 فيلماً ناجحاً.