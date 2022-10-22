قطار «ذا بالم مونوريل» رحلة مشوقة في أرجاء «ذي بوينت»

افتتحت محطة القطار الأحادي «ذا بالم مونوريل» في «ذي بوينت»، الوجهة البحرية الشهيرة التابعة لشركة «نخيل» في «نخلة جميرا»، أبوابها رسمياً، وهو ما يجعل الزوار ينطلقون في رحلة جديدة ومشوّقة على متنه وهم في طريقهم إلى تلك الوجهة السياحية المميزة.

وتشكل هذه المحطة الجديدة جزءاً من الجهود المتواصلة التي يقوم بها «ذا بالم مونوريل» من أجل دعم رؤية دولة الإمارات، الهادفة إلى أن تصبح دولة ذكية ومستدامة بالكامل من خلال تعزيز قطاع النقل الجماعي وتطوير إمكانات تنقل السياح والمقيمين بسهولة.

ومن هذا المنطلق، فإن القطار الأحادي يربط جميع المعالم السياحية بعضها ببعض في مختلف أنحاء «نخلة جميرا»، بدءاً من محطة «ذا بالم جيت واي» عند مدخل الجزيرة، ومن ثم يشقّ طريقه مروراً بـ«حديقة الاتحاد» و«نخيل مول» وصولاً إلى حديقة «أكوافنتشر» المائية في «أتلانتس» بعد مروره من الآن وصاعداً في محطة «ذي بوينت»، وهو ما يسمح للزوار بالاستمتاع بمشاهدة المعالم الهندسية العمرانية الخلّابة أثناء رحلتهم الخالية من المشقّات والتوتر وبعيداً عن الازدحام المروري على الطرقات.

واحتفاءً بافتتاح محطته، سيعفي «ذا بالم مونوريل» الأطفال الذين هم دون 12 سنة من رسوم التذاكر لمدة شهر واحد فقط.

وبإمكان المقيمين أيضاً، استكشاف مجموعة متنوعة من الباقات التي تتواءم مع احتياجاتهم، مثل «باقة المقيم في نخلة جميرا» التي تتميز برحلات غير محدودة بسعر مخفّض يبلغ 165 درهماً فقط، أو «تذكرة عائلية» للقيام برحلة ذهاباً وإياباً من محطة «ذا بالم جيت واي» إلى حديقة «أكوافنتشير» في «أتلانتس» لأربعة أشخاص، مقابل 99 درهماً فقط، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمقيمين في دولة الإمارات توسيع نطاق تجربتهم من خلال «تذكرة شهرية» توفر ست رحلات ذهاباً وإياباً على متن قطار «ذا بالم مونوريل» مقابل 135 درهماً، أو «تذكرة ركوب شهرية غير محدودة» مقابل 165 درهماً.

ويمكن شراء جميع التذاكر والباقات عبر شبكة الإنترنت على الموقع الإلكتروني: palmmonorail.com