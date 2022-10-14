عروض ساحة الوصل.. الرحلة الساحرة تبدأ اليوم

تعود إلى ساحة الوصل في مدينة إكسبو دبي، مجموعة من العروض الغامرة التي تحتفي بالثقافة والفنون، والفضاء الخارجي، وعجائب الطبيعة. مع نهاية كل أسبوع وابتداءً من اليوم الجمعة، تقدم قبة ساحة الوصل للجمهور عروضاً مجانية آسرة على أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة في العالم.

ومن بين هذه العروض المميزة عرض «تعابير» الذي يحتفي بالفن والثقافة، ويبرز كيف تؤدي الأفكار الصغيرة إلى نتائج عظيمة، عرض «الكون» الذي يحول قبة الوصل إلى مرصد فضائي عملاق، إضافة إلى عرض «الطبيعة» الذي يبرز الترابط بين مختلف الكائنات في العالم وتناغم إيقاعات الحياة فيه.

أما عرض «عوشة والقمر» فسيحكي للجمهور قصة الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب»، ابنة الـ12 ربيعاً التي حلمت أنها ابتلعت القمر لينطلق لسانها بالشعر والأدب كما ستقدم عرضاً خاصاً بمهرجان الأضواء (ديوالي) يومي 22 و23 أكتوبر الجاري.