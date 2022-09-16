العالم «يرفع القبعة» في ذكرى وفاة بيكاسو «أشهر وجوه الفن الحديث»

يحتفل العالم بالذكرى الـ50 لوفاة الفنان الإسباني بابلو بيكاسو، الذي يعتبر واحداً من العلامات الفنية الفارقة والخاصة في تاريخ الفن العالمي.

وتستضيف كبريات متاحف معارض العالم 42 معرضاً في مختلف أنحاء العالم تحت عنوان «نرفع القبعة»، وتمتد هذه المعارض من متحف برادو في مدريد إلى مركز بومبيدو في فرنسا، مروراً بمتحف متروبوليتان في نيويورك، وهو ما رأت فيه مدريد وباريس «استنفاراً غير مسبوق» على شرف «أشهر وجوه الفن الحديث».

وقال وزير الثقافة الإسباني، ميغيل إيسيتا، للصحافيين خلال إطلاقه أنشطة «سنة بيكاسو» بمتحف رينا صوفيا في مدريد إن «42 مؤسسة مهمة في أوروبا والولايات المتحدة تشارك في هذا الحدث، الذي أعدّت له فرنسا وإسبانيا على مدى 18 شهراً».

وتستهل الاحتفالات في 23 سبتمبر الجاري بمعرض عن «بابلو بيكاسو وتجريد النحت من الطابع المادي»، يقام في «مؤسسة مابفريه» بمدريد. ويختتم البرنامج في أبريل 2024 بمعرض استعادي عن «باريس الحداثيين (1905-1925)» يقام في متحف «بوتي باليه» في العاصمة الفرنسية.