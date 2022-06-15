غداء «الفرصة الأخيرة» مع وارن بافت يجلب 3 ملايين دولار

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

جلب مزاد على فرصة أخيرة لتناول الغداء مع وارن بافت عرضاً أولياً حجمه ثلاثة ملايين دولار، بعد أن طرح الملياردير البالغ من العمر 91 عاماً المزاد على آخر غداء معه لجمع المال لجمعية خيرية في سان فرانسيسكو. وجمع بافت رئيس مؤسسة بيركشاير هاثاواي منذ عام 2000 أكثر من 34.2 مليون دولار لمؤسسة جلايد الخيرية في سان فرانسيسكو التي تقدم الطعام والمأوى وفحوص الإيدز والتهاب الكبد الوبائي والتدريب للحصول على وظائف وبرامج للأطفال والفقراء والمشردين والمدمنين.

وبدأ المزاد الأحد الماضي على موقع إي باي، وسينتهي بعد غد. وسيتناول الفائز، إضافة إلى ما يصل لسبعة ضيوف، الغداء مع بافت في مطعم سميث أند ولينسكي في مانهاتن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news