كلاب وطيور تغزو مطار الخرطوم الدولي

المصدر: موقع الامارات اليوم

أصبح انتشار الكلاب والطيور في مطار الخرطوم الدولي، مشهدا معتادا، بحسب أحد الموظفين في المطار، مابات يشكل خطورة.

ونقلت صفحة «العربية السودان»، اليوم الثلاثاء، عن مضيف جوي بالمطار أن «مشهد الكلاب والطيور الكثيفة عند المدرج خطر للغاية».

وأضاف الموظف: «زمان كانت (الكلاب والطيور) بتخاف من الصوت الآن تعودت وأصبحت تطارد الطائرات».

ومطار الخرطوم الدولي هو أكبر مطار في السودان، ويعتبر المقر الرئيسي ومركز عمليات الخطوط الجوية السودانية.

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