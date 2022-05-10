بالصور.. أم لـ7 أطفال تقتل 3 منهم بمساعدة أحد رابعهم

المصدر: إعداد: سمير سعيد

اتُهمت أم في لوس أنجلوس بقتل ثلاثة من أطفالها السبعة - كما تم القبض على ابن المرأة المراهق لكونه على صلة بالوفيات، وفقًا للشرطة.

تم حجز أنجيلا فلوريس، 38 عامًا، يقال إنها أم لسبعة أطفال، في سجن مقاطعة لوس أنجلوس ليلة الأحد لثلاث تهم بالقتل بزعم قتلها صبيانها التوأمين البالغان من العمر 8 سنوات وابنتها البالغة من العمر 12 عامًا. تم تحديد كفالة لها بمبلغ 6 ملايين دولار.

وأكدت شرطة لوس أنجلوس لصحيفة "ذابوست" الإثنين أن حدثًا متورطًا أيضًا في جريمة القتل الثلاثية وتم اعتقاله.

رفض متحدث باسم الشرطة تسمية المشتبه به الثاني لأنه قاصر، لكن قناة "فوكس 11" ذكرت أنه نجل فلوريس المراهق، والذي شوهد وهو يركض إلى منزل أحد الجيران قبل وصول الشرطة.

ويعيش أطفال فلوريس الثلاثة الآخرين خارج الولاية مع والدهم ولم يتعرضوا لأذى.

وقال ممثل عن دائرة الفاحص الطبي الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس للصحيفة في رسالة بريد إلكتروني أن تحديد هوية الأطفال الثلاثة المتوفين ما زال جارياً.

تم استدعاء الشرطة إلى منزل فلوريس في بلوك فيكتوري بوليفارد في قسم ويست هيلز في لوس أنجلوس في حوالي الساعة 7:40 صباحًا يوم الأحد بعد تلقي مكالمة حول هجوم بسلاح مميت.

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