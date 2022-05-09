أستراليا : القبض على مدرب السباحة "جون رايت" بتهمة التحرش

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

ألقت الشرطة الأسترالية بمدينة بريزبين القبض على مدرب السباحة "جون رايت" بتهمة التحرش والضرب بين عامي 1980 و1986 حيث تقدم أكثر من 20 سباحاً وسباحة أسترالية بشهاداتهم في التحقيق الذي فتحته السلطات الأسترالية في فبراير.

و كشف تقرير عن تعرض بطل جنوب إفريقيا للناشئين لاعتداء عام 1998 قبل سفر رايت للعمل في نادي كينجستون رويال في العاصمة لندن حيث بقي في منصبه 9 سنوات..

وذكر التقرير أن معظم المتدربين تحت إشراف رايت كانوا دون ال16 عاماً ودرب حينها أكثر السباحين الأستراليين موهبة ومن ضمنهم شاين لويس وبول شيرر، اللذان أبلغا الاتحاد عن تحرش رايت في عامي 2009 و2016 على التوالي لكن الاتحاد لم يحقق مع رايت بسبب عدم وجود شكوى رسمية .

ورحب 8 من المتدربين على يده تراوحت أعمارهم بين 12 وال17 بخبر إلقاء القبض عليه.

ويذكر أن رايت ترك منصبه في نادي السباحة اللندني بشكل مفاجئ وبدون إنذار مسبق.

وعلق مدرب سباحة يعمل في ناد مجاور: «التقيت به مرة وكان قاسياً وهجومياً بعض الشيء لكن لا شيء يوحي بأنه متحرش. أحياناً تظن أنك تعرف الشخص ويظهر على حقيقته لاحقاً. عندما غادر لم نعلم سبب إنهاء خدماته مطلقاً ولم يودع أي شخص من زملائه، كل ما نعرفه أنه جاء فجأة ورحل فجأة والآن نتساءل عما حصل كي يرحل بهذا الشكل».

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