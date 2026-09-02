حلم ولا علم.. طبيبة تحلم أن في فمها فأراً وحينما تستيقظ تجد الأسوأ

شاركت طبيبة من ولاية فرجينيا الأميركية قصة غريبة عن استيقاظها مؤخراً في منزلها لتجد خفاشاً يحاول الدخول إلى فمها.

ونشرت الدكتورة كريستا إيدلمان، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في ريتشموند، مقطع فيديو على «إنستغرام» الأسبوع الماضي تشرح فيه تجربتها. وقالت: «كنت أحلم، ورأيت في حلمي فأراً صغيراً لطيفاً. كان الحلم واضحاً جداً، فأر صغير يحاول الدخول إلى فمي». وأضافت أنها استيقظت ومدت يدها إلى فمها، فشعرت بشيء ما هناك.

وروت إيدلمان لقناة WWBT-TV: «أمسكتُ بشيء ما، وفي النهاية، طويتُ جناحي الخفاش إلى الخلف». وأدركت سريعاً أن هناك خفاشاً على وجهها. وتابعت: «صرختُ، وصرختُ مراراً وتكراراً: هناك خفاش في فمي. الخفاش يحاول الدخول إلى فمي».

وأيقظت صرخات إيدلمان زوجها، الذي أمسك بالخفاش، وذهب وزوجته وبحوزتهما الخفاش إلى قسم الطوارئ.

وقال الدكتور آدم لاندسي، مساعد المدير الطبي في مستشفى سانت ماري، إن إيدلمان تصرفت بحكمة، رغم أنها لم تكن تعتقد أن الخفاش قد عضّها. وأضاف: «أسنان الخفافيش صغيرة جداً، ولا يمكنك معرفة ما إذا كنت قد تعرضت للعض أم لا، ونظراً لأن داء الكلب قاتل في أغلب الأحيان، فإنه يستدعي العلاج». وأوصى بالتعامل مع مثل هذه الحالات بحذر دائماً.

وأكمل لاندسي: «إذا استيقظت في غرفة وبها خفاش، سواء في غرفتك أو غرفة طفلك أو في منزلك، فعليك أن تتوقع الأسوأ».

وفي النهاية، جاءت نتيجة فحص الخفاش سلبية لداء الكلب.