بريطانيا ستسمح لسائقي السيارات ذاتية القيادة بمشاهدة التلفزيون

المصدر: موقع الامارات اليوم

قد يتمكن سائقوا السيارات في بريطانيا الذين يمتلكون سيارات ذاتية القيادة من مشاهدة التلفزيون أثناء السير على الطرق بموجب التغييرات المقترحة على قانون الطريق السريع في الوقت الحالي.

وبحسب تعريف وزارة النقل البريطانية، فإن السيارة ذاتية القيادة «قادرة على قيادة نفسها بأمان عندما يتم تشغيل وظيفة القيادة الذاتية بشكل صحيح ويتبع السائق تعليمات الشركة المصنعة».

ووفقا لهذا التعديل فإن السيارات ذاتية القيادة تختلف عن السيارات التي لديها القدرة على تمكين تقنية التحكم في التطواف أو الحفاظ على المسار، وينص تحديث لقانون الطريق السريع على أنه «أثناء قيادة السيارة بنفسها، لا تحتاج إلى مراقبتها». بحسب موقع «إندي 100»

ويضيف القانون في فقرة أخرى أنه «يمكنك تحويل انتباهك بعيدًا عن الطريق ويمكنك أيضًا عرض المحتوى من خلال جهاز المعلومات والترفيه المدمج في السيارة، إذا كان متاحًا».

وبموجب التغييرات، سيتمكن الأشخاص داخل السيارة ذاتية القيادة من عرض المحتوى، لكن التحذير من عدم قانونية استخدام الهواتف أو الأجهزة المحمولة أثناء القيادة يظل في مكانه.

ونظرًا لأن السيارات قد تحتاج إلى إعادة التحكم اليدوي للسائق، فهذا يعني أنه سيُطلب من السائقين أن يكونوا في حالة ملائمة للقيادة والامتناع عن أي نشاط غير قانوني، بما في ذلك استخدام الهاتف المحمول باليد.

وقال ترودي هاريسون، وزير النقل بالحكومة، إن هذا التحديث لقانون الطريق السريع هو «معلم رئيسي في إدخالنا الآمن للمركبات ذاتية القيادة».

ويجري تحديث القانون الحالي على الرغم من عدم وجود سيارات ذاتية القيادة حاليًا يمكن تشغيلها بشكل قانوني على طرق المملكة المتحدة، إلا أن وزارة النقل تقر بأنها بحاجة إلى التطلع إلى المستقبل ووضع قواعد عندما يحدث ذلك، وليس إذا حدث.

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