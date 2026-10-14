مركبة تحطم الرقم القياسي للقيادة خارج الأرض

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، ​أمس، أن المركبة آلية القيادة «بيرسيفيرانس» التابعة لها، قطعت ‌الآن مسافة ​أكبر من أي مركبة أخرى على سطح أي كوكب بخلاف الأرض، إذ سجلت مسافة (45.2 كيلومتراً) منذ وصولها إلى المريخ في عام 2021.

وحققت المركبة ذات الست عجلات، وهي بحجم سيارة، هذا الإنجاز بعد ⁠مرور خمسة أعوام ونصف العام، منذ بداية مهمتها لاستكشاف ما إذا كانت الظروف المواتية للحياة الميكروبية قد وجدت يوماً ما على كوكب المريخ.

وخلال مهمتها، تمر المركبة على عدد ‌من أقدم التضاريس التي تم العثور عليها في النظام الشمسي.

وقال ستيفن لي، من مختبر الدفع النفاث التابع لـ«ناسا» في كاليفورنيا: «تتمتع الأجهزة والأدوات الهندسية لمركبة بيرسيفيرانس بحالة ممتازة، ‌ولاتزال جميع الأنظمة الاحتياطية متاحة»، وأضاف أن «تقييماً حديثاً لجميع الأنظمة خلص إلى أنها قادرة على العمل حتى ثلاثينات القرن ​الـ21، وربما إلى ‌ما بعد ​ذلك».