مسلسل عربي مهدد بوقف عرضه لسبب غريب

المصدر: موقع الامارات اليوم

يواجه مسلسل «سوتس بالعربي»، أزمة قضائية تهدد بإيقاف عرضه على الشاشات خلال شهر رمضان.‏

والمسلسل هو نسخة معربة من مسلسل أمريكي بنفس الاسم «Suits»، شاركت في بطولته الممثلة الأمريكية، ميغان ماركل، قبل زواجها من الأمير البريطاني هاري.

واتهم مكتب المحامي المصري، كمال شعيب، في بيان رسمي له، الشركة المنتجة للمسلسل «تي فيجن» بعدم سداد ثمن الملابس التي تم شراؤها من شركة «أورنجسكوير» بقيمة مالية تقريبية هي 2 مليون و700 ألف جنيه.

وجاء في البيان «يعلن المكتب بصفته المستشار القانونى لشركة»أورنجسكوير«الرائدة في تجارة البدل والملابس الرجالي، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد شركة»تي فيجن«للإنتاج الإعلامي، والتي يمثلها السيد طارق الجنايني، منتج مسلسل»سوتس بالعربي«، إذ حصلت تلك الشركة على كامل ملابس وبدل نجوم فريق عمل مسلسل»سوتس بالعربي«المذاع حاليا على فضائية»سي بي سي«، وذلك دون سداد ثمن تلك الملابس والبدل والبالغ قيمتها مبلغ وقدره 2 مليون و700 ألف جنيه مصري تقريبا».

وتابع البيان مؤكدا أنه «جار اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية ضد ممثل الشركة سالفة الذكر، فضلا عن تحديد أقرب جلسة لنظر دعوى وقف عرض المسلسل، حتى حصول شركة»أورنجسكوير«على كامل حقوقها، عن استغلال منتجاتها دون دفع ثمنها».

وبسبب طبيعة عمل أبطال المسلسل في شركة محاماة مرموقة، يتسمون بارتداء بدل أنيقة باهظة الثمن.

و المسلسل من بطولة آسر ياسين، وأحمد داوود، ومحمد شاهين، وصبا مبارك، وتارا عماد، وريم مصطفى، وهو من تأليف محمد حفظي، ومن إخراج عصام عبد الحميد، ويعرض على شبكة «أو إس إن» المشفرة وفضائية «سي بي سي» المصرية.

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