الأمير بدر بن عبدالمحسن: غروري سبب نجاحي واستمراري ! فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم



قال الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن أن الغرور كان سبب استمراره ونجاحه.

وأضاف الأمير بدر عبد المحسن الذي حل ضيفا على الإعلامي عبد الله المديفر في برنامج الليوان الذي يُعرض على قناة روتانا خليجية انه ينصح بالغرور للشاعر، قائلاً "غروري بما قدمت كان سبب استمراري".

وتحدث عبد المحسن في اللقاء عن أهمية الغرور في حياة الشاعر قائلا: “الغرور شيء جيد للشاعر وسبق وقلت أن الغرور مهم ولكن بشرط أن يكون غرور الشاعر غرور مبتكر باللي يريد يسويه مو باللي سواه، لما أسوي بيت شعر أو قصيدة متميزة أحس بغرور اللي جاي أنه بإمكاني أسوي أحسن، الغرور هذا مثل البكتريا الجيدة”. وأكد الأمير بدر بن عبدالمحسن أن سبب إستمراره هو تحويل الغرور لدافع.

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