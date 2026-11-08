بدور القاسمي توقع كتابها الجديد "منطق الطير" في معرض الشارقة الدولي للكتاب

وقّعت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، كتابها الجديد "منطق الطير" (The Conference of the Birds)، الصادر عن دار كلمات التابعة لمجموعة كلمات باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك خلال حفل إطلاق شهد حضوراً جماهيرياً واسعاً، وامتد إلى أكثر من ساعتين في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.

وتعيد سموها في الكتاب تقديم حكاية مستلهمة من "منطق الطير" للشاعر فريد الدين العطار، برؤية أدبية معاصرة تجمع بين الخيال والحكمة في عمل أدبي مخصص للفئة العمرية من 8 إلى 12 سنوات.

حيث تتناول رحلة اكتشاف الذات والتحول الداخلي، وتبرز قيم الشجاعة والمثابرة والإيثار والثقة بالنفس، وأهمية التعاون في مواجهة التحديات وإحداث التغيير.