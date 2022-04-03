بعد قرار ايقافه من الحلقة الأولى.. أسرة مسلسل ليلى علوي ترد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إيقاف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي ويعرض في شهر رمضان الحالي، أصدرت أسرة العمل بياناً أكدت فيه احترامها مبادئ المجتمع.

فقد أوضحوا في بيان احترامهم لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى للإعلام، وسعيهم للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.

إلا أنهم شددوا على أن المسلسل حكم عليه بشكل غير صحيح استنادا فقط لنهاية الحلقة الأولى، وهو الأمر الذي لا يكفي لمعرفة باقي أحداث العمل.

واعتبرت أسرة المسلسل أن الرقابة أصدرت حكمها دون مشاهدة العمل بالكامل، وهو ما جعلهم يطالبون بالتريث في اتخاذ القرارات لحين إثبات العكس.

بدورها، قررت الفنانة مي سليم المشاركة في بطولة المسلسل أن ترد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكدت على احترامها لجميع الجهات.

إلا أن المشهد الذي يتحدث عنه البيان كان صادما وليس جريئا أو خارجا مثلما يكتب البعض عن المسلسل، معربة عن أمنيتها في أن يتم حل المشاكل المتعلقة بالعمل في أقرب وقت.

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