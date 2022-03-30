ارتفاع أسهم كريس روك بعد "صفعة ويل سميث"

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

ارتفعت أسعار تذاكر الجولة الكوميدية للممثل الكوميدي كريس روك، بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار وتلقي روك صفعة من قبل النجم الشهير ويل سميث حيث باعت الشركة تذاكر لجولة الممثل الكوميدي أكثر من بيعها طوال الشهر الماضي.

وسُجل ارتفاع لسعر التذكرة من 46 دولارا كحد أدنى لكل تذكرة في 18 مارس الماضي إلى 341 دولارا كحد أدنى بحسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست بعد وقوع الحادثة الشهيرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار حسب ما قالت منصة السوق الثانويةTickPick .

وكان الممثل الأمريكي ويل سميث، قد ضرب المقدم كريس روك أثناء تقديمه للحفل، إثر "سخريته" من زوجة سميث جايدا بينكيت حيث خاطبها روك خلال الحفل قائلا: "أحبك يا جايدا، ولا أطيق الانتظار لرؤيتك في جي آي جين 2"، في إشارة إلى فيلم "جي آي جين"

الذي مثلت فيه ديمي مور دور امرأة انضمت إلى الجيش الامريكي واضطرت لقص شعرها بأكمله فصعد زوجها ويل سميث إلى خشبة المسرح ووجه صفعة لوجه كريس قبل أن يعود إلى مقعده.

ويذكر بأن الممثل الكوميدي كريس روك سيبدأ جولته Ego Death World في 2 أبريل بعد توقف قصير في مسرح ويلبر في بوسطن ابتداء من اليوم .

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