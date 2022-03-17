جزيرة ياس تتألق باللون البنفسجي احتفالاً بيوم الطفل الإماراتي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أضاءت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، معالمها السياحية باللون البنفسجي للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي.

واستضافت جزيرة ياس، فعاليات منتدى «ود» العالمي الأول لتنمية الطفولة المبكرة، الذي نظمته هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بمناسبة يوم الطفل الإماراتي بالشراكة مع مبادلة للرعاية الصحية في سكيت بارك، جزيرة ياس، برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بمشاركة أكثر من 250 شخصية مؤثرة وأكاديمية ومبتكرين عالميين من مختلف القطاعات.

ولإثبات التزام جزيرة ياس بوصفها وجهة آمنة وترفيهية للأطفال، تغطت جميع أنحاء جزيرة ياس باللون البنفسجي بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و«كلايم أبوظبي»، وياس مول، وفنادق ياس بلازا، بالإضافة إلى الاتحاد أرينا وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس.

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