هندي متهم بقتل عائلة كويتية يشنق نفسه في السجن المركزي

المصدر: موقع الامارات اليوم

انتحر مقيم هندي متهم بقتل عائلة كويتية مكونة من الزوج والزوجة وابنتهما في منطقة العارضية، داخل السجن المركزي بالكويت مساء اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني عن مصدر أمني قوله: إن المتهم الهندي شنق نفسه في السرير المكون من دورين باستخدام قطعة قماش داخل الزنزانة، حيث أحكم ربطها حول رقبته حتى فارق الحياة.

وأشار المصدر، إلى أن قيادات السجن المركزي فتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على كيفية انتحاره، وجرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة للمعاينة ومباشرة تحقيقاتها.

كانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في 6 مارس الجاري إلقاء القبض على وافد هندي بعد يوم واحد من قتل عائلة كويتية مكونة من 3 أشخاص زوج وزوجة وطفلة في منطقة العارضية شمال العاصمة الكويت.



وأشارت الإدارة إلى أن المتهم أفاد بأنه سرق مبلغا ماليا وقدره 300 دينار كويتي ومصوغات ذهبية من داخل المنزل وبيعها، حيث تم العثور على كافة الفواتير الخاصة ببيع الذهب.

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