بالفيديو.. جثمان الطفل ريان يوارى الثرى في شفشاون بالمغرب

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تم دفن جثمان الطفل ريان بـ"مقبرة الزاوية"، ظهر اليوم، عقب صلاة الجنازة.

وحضر الجنازة مئات المواطنين المغاربة، لكن أداء الصلاة اقتصر على عدد محدود.

ووري جثمان الطفل المغربي ريان، ظهر الاثنين، الثرى في قرية الزاوية بمدينة شفشاون، شمال المغرب.

وقبيل التشييع، صلى المشيعون صلاة الظهر، ثم أدوا صلاة الجنازة على جثمان الطفل الراحل

وشارك عدد كبير في حمل جثمان الطفل، وقراءة سورة ياسين، قبيل دفن الجثمان.

وهزت قصة الطفل ريان العالم، وأعلن الديوان الملكي المغربي وفاته بعد إخراجه من البئر التي علق فيها لخمسة أيام عقب وجهودٍ حثيثة لإنقاذه.

وتواصلت الاستعدادات، في وقت سابق الاثنين، من أجل تشييع جثمان الفقيد الطفل ريان في قرية إغران الجبلية في ضواحي مدينة شفشاون في شمال المغرب.

وأقامت عائلة الفقيد ريان خيمة كبيرة للعزاء، فيما جهزت السلطات المغربية مكانا لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفقيد ريان.

ونفذت السلطات المغربية خطة مدروسة لضمان أفضل الشروط الأمنية لدفن جثمان الفقيد ريان بجنازة تليق بالفقيد.

وكان جثمان الطفل ريان وصل إلى المستشفى العسكري في الرباط حيث يخضع للفحص لتحديد سبب الوفاة.

يذكر أن الطفل البالغ 5 سنوات سقط عرضاً بعيد ظهر الثلاثاء في هذه البئر ذات القطر الضيق والتي يصعب النزول فيها، في قرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون (شمالا).

بالصور.. بدء تشييع جثمان الطفل ريان وسط حضور كبير للمواطنين والمسؤولين

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