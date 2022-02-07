والد ريان: إحذروا من الذين يجمعون أموالا باسمه فهم محتالون ولا يمثلوننا !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذر خالد أورام والد الطفل المغربي ريان، الذي توفي داخل بئر عميقة قضي فيها 5 أيام، من المحتالين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين استغلوا الحادث وقاموا بفتح صفحات باسمه.

وتداول نشطاء مقطع فيديو للأب خالد أورام، قال فيه: "فتحوا صفحات باسمي في فيسبوك ليأخذوا المال من الناس، استغلوني في الوقت الذي كان ابني تحت الأرض"، مضيفا: "لايمكن أن يكون للمحتال ضمير أبدا، والاحتيال عبر الإنترنت على وجه الخصوص يمثل عالما متوحشا".

ونوه إلى أن الدعم والتضامن الكبير الذي تلقته عائلته من العالم العربي أثلج قلبه وزوجته وسيمة، التي لم تذق النوم منذ سقوط نجلهما في البئر.

وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب العالم أجمع.

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