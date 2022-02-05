عملية إنقاذ الطفل #ريان متواصلة.. لحظات تحبس الأنفاس (بث مباشر)

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  • الإمارات اليوم - متابعة الموقع
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كشف مصدر مغربي رسمي أن عناصر الوقاية المدنية قامت، في هذه الأثناء، بتثييت دعامات جديدة من أجل حماية أعضاء فرق إنقاذ الطفل ريان خلال عملية الحفر المتواصلة.

وأفاد عضور لجنة تتبع إنقاذ #الطفل_ريان المحدثة بعمالة إقليم شفشاون، عبد الهادي الثمراني، أنه ليس هناك تحديث بشأن سير عملية الإنقاذ حتى الآن.

وأضاف المسؤول، أن العملية تتواصل بشكل حثيث إلى غاية الحين، بينما يتم تثبيت دعامات إسمنتية من أجل حماية عناصر الإنقاذ.

 

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