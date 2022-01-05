«أقدم بائع شاي في جازان السعودية يثير تفاعلا واسعا على منصات التواصل "فيديو

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشر مشهور «سناب شات» في السعودية، يحيى رياني، مقطع فيديو وثق فيه قصة «العم سالم»، أقدم بائع شاي في منطقة جازان.

وأشار يحيى رياني في مقطع الفيديو، إلى أن «العم سالم يعتبر أقدم بائع شاي في جازان، ويعمل في هذه المهنة منذ 70 عاما»، لافتا إلى أن «العم سالم يبلغ من العمر 90 عاما، ويعد جلسة بسيطة مليئة بالمحبة ويجتمع فيها سكان جازان بالسوق الداخلي لتناول الشاي»، حيث ظهر «العم سالم» وهو يرتدي ملابس بسيطة ويتحرك بصعوبة لكبر سنه، ويقوم بإعداد الشاي ثم يتولى تجهيز الجلسة ووضع الكراسي وحامل المشروب للزبائن.

ونقل يحيى عن «العم سالم» قوله إنه «يمارس المهنة منذ عشرات السنين، يتذكر جيدًا حقبة تسلم الملك سعود الحكم حيث كان عمره وقتها 20 عاما»، كما لفت رياني إلى أن «العم سالم يعد مقصدا للكثيرين الذين يريدون قضاء وقت جميل في جلسات بسيطة لتناول الشاي، وهو يفتح محله بعد أذان العصر أو المغرب وحتى الساعة 10 مساء».

وأعاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر هذا المقطع، معربين عن تعاطفهم وحبهم لهذا العم.

قصة أقدم بائع شاي بجازان .. سألته عن عمره ؟! فقال : تسلم الملك سعود الحكم وعمره ٢٠ سنة ماشاء الله



العم سالم

صاحب أقدم محل لبيع الشاي بريالين وثلاثة

وبجلسات بسيطة وروح مرحة

بعيداً عن تعقيدات الحياة



إليكم قصته #جازان #جازان_الان



pic.twitter.com/j6Rfgr0SyX — يحيى رياني (@ryany_2015) January 2, 2022

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