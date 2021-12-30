مجموعة دبي للمجوهرات تواصل تغيير حياة الرابحين خلال مهرجان دبي للتسوق الـ27

المصدر: مادة اعلانية

فاجأت مجموعة دبي للمجوهرات متسوقي المجوهرات في دبي بالعديد من الجوائز الذهبية المذهلة خلال النسخة الـ27 من مهرجان دبي للتسوق.

خلال حملتها الخاصة بمهرجان دبي للتسوق تمنح المجموعة للمقيمين والزائرين هذا الموسم فرصة ليكونوا ضمن 100 رابح سيحصلون على 25 كيلوغرام من الذهب.

حتى الآن، حصل 20 رابح على 5 كيلوغرام من الذهب، ¼ كيلو من الذهب لكل منهم. وخلال الفترة المتبقية من مهرجان دبي للتسوق ستمنح مجموعة دبي للمجوهرات 20 كيلوغرام من الذهب للمتسوقين كجزء من حملة السحوبات الكبرى التي تنظمها المجموعة.

ومن بين الرابحين الذين حصلوا حتى الآن على 250 جرامًا من الذهب ، نظيم الدين من بنغلاديش.

علق نظيم عن فوزه قائلاً: "لم أتخيل أبدًا أنني عندما مشاركتي في السحب، أنني سأفوز! أردت ببساطة شراء الذهب لأمي وزوجتي ولم يكن الفوز في ذهني أبدًا. أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 12 عامًا ولأول أفوز. لديّ شركة صغيرة وأشعر أن هذا الفوز جعلني أكثر تفاؤلاً للعام المقبل".

عند زيارة أي من متاجر المجوهرات المشاركة البالغ عددها 180 في دبي وشراء مجوهرات ذهبي بقيمة 500 درهم سيحصل المتسوقين على قسيمة سحب واحدة. ويمكنهم مضاعفة فرصتهم في الربح عند شراء مجوهرات من الألماس واللؤلؤ بقيمة 500 درهم.

يمكنهم أيضًا التسوق من أي من متاجر الذهب في السوق الحرة بدبي في جميع مباني مطار دبي الدولي بقيمة 500 درهم للدخول في السحب.

كل قسيمة سحب تمنح العملاء فرصة للفوز بـ:

- إجمالي 22 كيلو من الذهب، مع إعلان 4 فائزين (250 جرام ذهب لكل منهم) كل يومين من 15 ديسمبر 2021 إلى 29 يناير .2022

- في اليوم الأخير، سيحصل 12 متسوق محظوظ، تم اختيارهم من بين المشترين والفائزين، على 3 كيلوغرامات من الذهب كجائزة كبرى لليوم الأخير في مهرجان دبي للتسوق 30 يناير 2022.

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