إطلاق أول فعالية بموسيقى الـ «هيب هوب» العربية في حديقة البرج

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستقبل سوق «اتصالات ماركت أو تي بي»، في حديقة البرج، وسط مدينة دبي، فعالية «دبي بيتس» الجديدة والخاصة بموسيقى الهيب الهوب العربية المعاصرة بتاريخ 23 و24 ديسمبر. وتقدم هذه الفعالية عروض الموسيقى الحية لفنانين صاعدين على مدار أمسيتين، لتنضم بذلك إلى قائمة الفعاليات المميزة التي يتم إطلاقها خلال الدورة الـ27 لمهرجان دبي للتسوق.

في الأمسية الأولى للفعالية (23 ديسمبر)، يمكن مشاهدة العرض الموسيقي الخاص بالنجم البحريني الصاعد فليبراتشي المعروف باسم فليب، كما سيقدم عبدالعزيز لويس، أحد نجوم الأغنية الرسمية لكأس العرب لكرة القدم 2021، عرضاً مباشراً، بالإضافة إلى ظهور النجم هادي خميس الذي أطلق هذا العام أغنية جنة ردينا.

وفي الأمسية الثانية (24 ديسمبر)، سيتضمن حفل مهرجان دبي للتسوق الحصري مشاركة النجم Wegz، وزميله النجم المصري أفروتو، الذي بدأ مشواره الفني في عام 2016.

ستقام فعالية «دبي بيتس» في وجهة التسوق الرائدة ضمن مهرجان دبي للتسوق في سوق «اتصالات ماركت أو تي بي»، الذي سيقدم أكشاك الطعام ومفاهيم المأكولات المبتكرة من بعض أفضل العلامات التجارية في المنطقة، إضافة إلى أجواء التسوق الممتعة والفعاليات الترفيهية الحية التي تناسب الأعمار كافة بما في ذلك حلبة تزلج، وملعب بادل تنس.

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