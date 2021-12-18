وفاة 4 أشقاء بطريقة مأساوية.. عاشوا سوياً وماتوا في لحظة واحدة

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

لقي 4 أشقاء توائم مصرعهم في لحظة واحدة جراء حريق اندلع بمنزلهم في منطقة ساتون ببريطانيا، فيما وصف والدهم حالته بعد الواقعة بأنه أصبح مدمراً.

ولقي التوأم كايسون وبريسون، أربعة أعوام ، والتوأم ليتون ولوجان، البالغان من العمر ثلاثة أعوام، حتفهم في حريق مأساوي، بعدما لم يتمكن المسعفون من إنقاذ حياتهم.

وقال الأب المكلوم للصحف البريطانية: "لقد كانوا أولاداً أذكياء ومحبوبين، لقد أصبحت مدمراً بعد رحيلهم".

ومن جانبه، قال ريتشارد ميلز ، نائب مفوض فرقة الإطفاء في لندن ، إنه تم استدعاء طواقم الإطفاء إلى منزل في شارع كولينجوود، ووجدوا حريقاً متطوراً للغاية وكان الأولاد الأربعة بداخل المنزل، وتمكن رجال الإطفاء من دخول المنزل وإخراج الأطفال الأربعة وأعطوهم الإنعاش القلبي الرئوي، ثم نُقلوا إلى مستشفيين في جنوب لندن حيث أعلنت وفاتهم.

وقالت فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا ، والتي لم ترغب في الكشف عن اسمها، إن الأولاد كانوا يأتون غالبًا إلى متجرها مع والدتهم، مضيفة لصحيفة "ميرور": "كانوا جميعاً ممسكين بأيديهم دائماً، وكانوا يتصرفون بشكل جيد ومهذب للغاية".

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