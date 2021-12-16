مأساة سائق.. نجا من حادث سير ليلقى مصرعه في آخر بعد 7 كيلومترات فقط

المصدر: إعداد: سمير سعيد

وقع حادث مروري خطير مساء الثلاثاء، في مقاطعة كوفاسنا الرومانية، بين حافلة صغيرة وشاحنة، حيث توفي سائق الشاحنة الصغيرة على الفور، بعد أن نجا من حادث آخر، وقع له قبل 7 كيلومترات فقط من موقع الحادث الثاني، كما كتبت صحيفة "بوني زيوا براشوف" اليومية المحلية.

ووفقاً المعلومات الأولية، وقع حادث تصادم بين شاحنة وحافلة صغيرة، حيث توفي سائق الحافلة الصغيرة على الفور نتيجة الحادث، بعد أن تعرض السائق المتوفى لحادث سير آخر في قبيل وقوع المأساة.

وفقًا للصحافة الرومانية غادر الرجل البالغ من العمر 45 عامًا مكان الحادث الأول واستمر في طريقه، إلا أنه وبعد ذلك بوقت قصير، اصطدمت حافلته التي كان يقودها بشاحنة مع رجل يبلغ من العمر 42 عامًا.

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