عبد الإله.. منحرف «مفترس» ابتز 2000 ضحية..البعض عمرهم أشهر

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة في بريطانيا بسجن رجل 32 عاما بعد إدانته بالابتزاز الجنسي عبر الإنترنت. واستهدف المُدان، الذي يُدعى عبد الإله، نحو 2000 ضحية، إذ جمع صور أفعال مخلة و مهينة، قبل بيعها لأشخاص منحرفين. وأقرّ المدان بارتكاب 158 جريمة بحق 72 شخصاً تقدموا بشكاوى.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» وصف الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة اعتداءات عبد الإله بأنها بين أكثر «الجرائم المثيرة للاشمئزاز» التي حققت فيها. وقالت الوكالة إنّ أعمار ضحاياه تراوحت رضع يبلغون ثمانية أشهر وبالغين.

ووصفت القاضية سارة باكينغهام المدان، البالغ من العمر 26 عاماً، بأنه واحد «من أسوأ الجناة المفترسين على الإطلاق».

وراجعت المحكمة، القائمة في برمينغهام، أكثر من 67 ألف صورة غير لائقة لأطفال، صودرت من أجهزة عبد الإله، الذي توزّع ضحاياه في أكثر من 30 دولة.

وتوجهت القاضية لعبد الإله بالقول: «لا توجد طريقة يمكن تصورها لتعقب وإتلاف كل المواد التي نشرتها على الإنترنت، ما تسبب في معاناة مستمرة لضحاياك». وأضافت: «الطبيعة المقيتة لجرائمك تستدعي عقوبة طويلة الأمد لحماية الناس».

واطلعت المحكمة مع بداية جلسة النطق بالحكم على قيام عبد الإله بانتحال شخصيات مزيفة، منها طبيب وسمسار بورصة ثري، لتقديم مساعدة مالية وتعهد بسداد ديون بعملة البيتكوين الرقمية، قبل إقناع الناس بإرسال صور ذات محتوى مخلة.

واستمعت المحكمة إلى سلسلة من الشهادات المؤثرة، إحداها لضحية كانت تلميذة حين حدوث الاعتداء عليها. وروت الضحية كيف أنها حاولت الانتحار حين علمت أن عبد الإله نشر صورها بموقع تويتر.

وقالت: «طوال عامين، دمر هذا الشخص حياتي. كنت حزينة. أتذكر عيد ميلادي السادس عشر، قضيت الليل أبكي، كنت مكتئبة بشدة».

وأضافت: «أحاول المضي قدمًا ولكني أجد الأمر صعبًا للغاية، وأشعر أن هذا سيرافقني لبقية حياتي». وتحدثت مراهقة أخرى عن شعورها بالرعب بسبب تلك التجربة.

وقال توني كوك المسؤول بالوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: «عبد الإله منحرف سادي أشبع رغباته المنحرفة من خلال السيطرة على ضحاياه الذين دفعهم غالباً إلى درجة الرغبة في الانتحار».

ويرجّح تعرض نحو 550 امرأة وطفلة في بريطانيا لاعتداءات عبد الإله، الذي باع أكثر من ألف ساعة من مشاهد الفيديو إلى شخص واحد.



وتلقى عبد الإله مساعدة من امرأة تُدعى كيرستي نيكولز (35 عاماً)، وهي من منطقة نورثولت، بغرب لندن. وحُكم على نيكولز بالسجن ستة أعوام وتسعة أشهر، بعد اعترافها بالعمل مع عبد الإله لإنتاج صور غير لائقة لطفل.

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