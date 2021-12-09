تذاكر مجانية مدى الحياة لطفلتين ولدتا في حافلتين هنديتين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

في لفتة فريدة من نوعها، أعلنت شركة Telangana State Road Transport Corporation (TSRTC) الهندية للحافلات عن سفر مجاني بالحافلة مدى الحياة لطفلتين ولدتا في حافلاتها مؤخرًا.

ونقلت الصحافة الهندية عن هيئة النقل المملوكة للدولة إعلانها عن منح تذاكر مجانية مدى الحياة للطفلتين كهدية عيد ميلادهما، حيث ولدت الطفلة الأولى في 30 نوفمبر، في حافلة تابعة للشركة، فيما أنجبت امرأة أخرى ابنتها على متن حافلة للشركة.

ودخلت هاتان المرأتان بشكل غير متوقع في المخاض على متن الحافلتان إلى وجهتهما الخاصة وساعد أعضاء طاقم TSRTC وزملائهم الركاب النساء في ولادة أطفالهن.

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